Евгения Медведева объявила о переменах в личной жизни

Бывшие конкурентки по льду Алина Загитова и Евгения Медведева почти одновременно дали интервью. Если первая побеседовала с Надеждой Стрелец, чьи интервью в кулуарах называют пресными и скучными, то вторая разговаривала с Ксенией Собчак. Однако сенсации тоже не случилось. Как ни пыталась опытная журналистка вытянуть "жареные факты" из собеседницы, ей не удалось, утверждают комментаторы в Сети.

Тем не менее Евгения Медведева сообщила, что у нее в личной жизни наступили перемены. Оказалось, фигуристка рассталась с коллегой Дмитрием Чигиревым после почти двух лет отношений.

"Мы с недавних пор больше не вместе. Так случается в жизни, когда люди понимают, что им больше не по пути. Никаких громких скандалов, ничего, просто два адекватных взрослых человека поговорили и поняли, что, наверное, надо что-то делать. Решили разойтись... В наших отношениях было очень много любви, много понимания, взаимопонимания", - рассказала Медведева.

Примечательно, что недавно Дмитрий Чигирев решил сменить спортивное гражданство и выступать за Узбекистан. Медведева так высказалась по этому поводу:

"Я не могу себе представить смену спортивного гражданства, потому что я никогда не была в спорте в таких условиях, как современные российские фигуристы. Я не знаю, честно. Я только наблюдатель со стороны. Это не только его решение, это решение его тренерской команды тоже".