Киевский режим способен пойти на провокацию с использованием ядерного топлива, направленную против населения России. Об этом во вторник, 5 ноября, предупредил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Как отметил Кириллов, которого цитирует Министерство обороны России в своем Telegram-канале, на Украине используется и хранится ядерное топливо, в основном российского производства.

Украина может устроить провокацию против населения Российской Федерации, чтобы попытаться дискредитировать органы власти, дестабилизировать обстановку и тем самым противодействовать задачам специальной военной операции, подчеркнул генерал-лейтенант.

Он также напомнил, что в 2023 году, когда Москва впервые выразила опасения о создании киевским режимом "грязной бомбы", США добились принятия Генеральной ассамблеей ООН резолюции, которая осуждает применение радиологического оружия.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что болтовня вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия на первый взгляд бессмысленна, однако это наталкивает на печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу".

Кириллов в августе заявлял, что "грязная бомба" на Украине, вероятнее всего, уже имеется. Говоря о процессе создания "грязной бомбы", российский военный отметил, что "секреты не будем раскрывать", однако "на самом деле это не так сложно".