Вооруженные силы Украины по-прежнему вынашивают планы захвата российских объектов ядерной энергетики. Об этом во вторник, 5 ноября, предупредил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Как отметил Кириллов, которого цитирует Министерство обороны России в своем Telegram-канале, не добившись успеха в отношении Курской АЭС, противник вернулся к попыткам взять под свой контроль Запорожскую электростанцию.

Благодаря упреждающим действиям российских подразделений план захвата станции не был реализован, однако враг останавливаться в реализации своих намерений не собирается, предупредил генерал-лейтенант.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска нет планов захвата Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Он отметил, что "это глупость полная, которая меня даже удивила", поскольку "мы в страшном сне не могли представить, что нам придется "захватить" Чернобыльскую станцию и за нее потом отвечать".

Между тем губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что западные партнеры киевского режима могут организовать подрыв плотины Киевской гидроэлектростанции, чтобы обвинить в этом Россию. С жертвами при этом считаться не будут, пусть даже "смоет пол-Киева, погибнут сотни, тысячи или десятки тысяч людей".