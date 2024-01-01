Собянин оценил ход реконструкции школы в Тверском районе

Эта школа - одна из лучших в столице, входит в топ-20 Москвы. У нее более чем столетняя история - основана еще в 1917 году. А вот ее здание на Тихвинской улице - построено в 1936-м. И за долгие десятилетия лишь раз, в пятидесятых, капитально ремонтировалось. Поддерживали, конечно, постоянно косметическими ремонтами. А с августа здесь начались работы по реконструкции. Ученикам пришлось на время переехать.

"Здесь учились дети с первого по одиннадцатый класс, и кроме того, здесь учились дети с первого по одиннадцатый на очно-заочной форме обучения, это бывала и вторая смена, поэтому здесь могло помещаться 976 детей, мы их сейчас переселили в разные другие здания", - говорит Наталия Рахимова, директор школы №1501.

Строители сейчас заняты одним из сложнейших этапов работ - перекрытия в здании старые, деревянные, необходимо оценить их состояние, провести демонтаж и замену.

"На данный момент идет очистка стен от штукатурки, делаем монтаж перекрытия четвертого этажа", - рассказал Юрий Молодоженов, начальник участка.

И впереди еще целый комплекс работ. Капитально отремонтируют фасад, кровлю. Заменят инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки. Внутри появятся специальные перегородки. Уже подобрали и специальную приглушенную цветовую гамму для интерьеров. Будут использовать акустические панели, яркую мебель. Двери в кабинетах, обещают, будут прозрачными - это обеспечит дополнительное освещение. Появится в классах и новое оборудование.

"Будут очень интересные кабинеты информационных технологий, которых тут не было, кабинеты информатики, будут кабинеты с раздвижными перегородками", - уточняет директор.

Создадут и многофункциональное пространство для проведения различных мероприятий, лекций и выставок, появятся новые спортивные залы и медиатека. Будет гораздо больше пространств и возможностей для дополнительного образования, разных кружков и секций.

Масштабная программа реконструкции столичных школ по новому московскому стандарту началась в 2024 году. В пилотный проект вошли четыре учебных заведения в разных районах города, сейчас модернизация их уже завершена. А еще в пятидесяти начаты работы, подчеркнул мэр Сергей Собянин. Он лично проконтролировал ход реконструкции в школе №1501.

"Спасибо коллективу за те успехи, которых добиваетесь, но не все здания находятся в хорошем состоянии, одно из них, здесь, на Тихвинской, находится вообще в предаварийном состоянии, многие перекрытия деревянные, их надо менять, вообще в целом надо было реконструировать эту школу давно, уже назревший вопрос. Включили ее в программу. Я думаю, что через год эта школа примет учащихся уже в новом виде и будет соответствовать всем необходимым требованиям", - сказал мэр.

А в будущем году - по словам главы города - начнется реконструкция еще ста школ Москвы.