Жители подмосковного Путилкова жалуются на бесконечные пробки

Дорогу на работу жители подмосковного Путилкова называют проверкой на прочность. С самого утра улицы жилых кварталов замирают в мертвых пробках. Преодолевать полтора километра до МКАДа автомобилисты могут до полутора часов. Узкие проезды, реконструкция шоссе и светофорное регулирование превращают выезд из дома в настоящее испытание.

Одно дело, когда томишься в пробке, сидя в теплой машине. И совсем другое, когда пытаешься втиснуться в автобус. Приходится буквально работать локтями, негодуют местные жители. Общественный транспорт выбивается из расписания, и на остановках скапливаются огромные очереди. Залезть в маленькую маршрутку с первого раза удается далеко не всем.

Главную улицу района – Путилковское шоссе – уже расширили на всем протяжении жилого квартала. Однако пользы это не принесло. С обеих сторон района широкая трасса перетекает в двухполосную узкую дорогу - эффект бутылочного горлышка. Чтобы не терять время, люди обходят пробку пешком – по обочине вдоль проезжей части, которая, к слову, не освещается.

По обочине идут все – пенсионеры, дети, мамы с колясками. Повезет, если не попадешь под холодный душ из-под колес автомобиля. Решить проблему местные власти планируют строительством тоннеля, чтобы разгрузить тормозящий движение перекрёсток.

"Мы запустим сначала не сам основной ход, не сам тоннель, а боковые проезды. Что позволит жителям по боковым проездам выезжать либо на Путилковское шоссе, либо напрямую на МКАД. Сейчас это невозможно", - рассказал Денис Крайнов, руководитель компании-подрядчика.

Закончить строительство обещают к середине следующего года. Однако жители уверены - тоннель проблему не решит.

"Этот тоннель упирается в МКАД, и выезд на МКАД только на внешнюю сторону. При этом пешком из района невозможно", - говорит местный житель.

Единственный выход, уверены люди, - это комплексная реконструкция дорожной сети, охватывающая и соседние населенные пункты, и часть Московской кольцевой автодороги. А для пешеходов нужен хотя бы мост через МКАД в районе Путилкова.