Полиция ищет догхантеров, которые разбрасывают отравленную еду на юго-западе столицы

Вельш-корги пемброк по кличке Форест с недавних пор ходит на прогулку только в наморднике. И нет, он не нападал на людей или других собак. Это мера предосторожности для него самого. И она стала актуальной после того, как Фореста отравили на улице. Только его хозяева это поняли не сразу. Симптомы были неявными.

Анализы оказались абсолютно чистыми. А вот по части неврологии обнаружились большие проблемы. Ветеринары диагностировали отек мозга и объяснили, что он мог быть вызван разными причинами, в том числе серьезным отравлением. С похожей ситуацией столкнулась хозяйка еще одного питомца.

"Он начал заваливаться то на одну, то на другую сторону, оседать. Ему было сложно, пошла слюна. И очень было страшно, это было похоже на симптомы инсульта", - рассказывает она.

Позже стало ясно, что отравление животных приобрело систематический и массовый характер.

"Я зашел в наш районный собачий чат. Смотрю - кто-то пишет об отравлении. Поспрашивал у четырех людей, которые гуляют с собаками рядом с нашим домом, точно такие же симптомы. Начал собирать информацию. Оказалось, что они все ходили около нашего подъезда", - говорит местный житель.

Судя по всему, отрава находилась в кусочках сосисок. Раскидывали их прямо у подъездов жилых домов. Мимо, конечно, не могла пройти ни одна собака. Какое вещество находилось в лакомстве - должна выяснить экспертиза. Ветеринары говорят, что вариантов немало.

"Например, изониазид. Это противотуберкулезное средство человеческое, которое вызывает у собак выраженную неврологическую симптоматику. Помимо этого используют антикоагулянты. Это чаще всего отравляющие вещества для крыс, которые подмешивают в лакомства. Они вызывают у собак массивные кровотечения", - объяснила ветеринар Елена Кауркина.

Наказание для так называемых догхантеров законом предусмотрено. Это может быть и штраф, и даже лишение свободы. Все зависит от того, насколько сильно пострадало животное. Юристы предупреждают - главное в подобной ситуации своевременно обратиться в полицию.

Туда уже поступило обращение о возможных противоправных действиях. В настоящее время по данному факту проводится проверка. А пока каждая прогулка превращается в большое испытание. Хозяевам приходится следить, чтобы собака не то что не съела, а даже не понюхала какую-нибудь отраву.