За четыре дня ноября в Москве выпало 28 миллиметров осадков

За четыре дня ноября в Москве выпало уже 28 миллиметров осадков, в основном - снег. Так много в 21 веке в эти дни никогда не было.

На ВДНХ высота снежного покрова составляет 6 сантиметров, чуть меньше - в районе МГУ и в Тушине.

В Подмосковье - свои показатели. В Волоколамске высота снега составляет 9 сантиметров, а в Наро-Фоминске - аж 11, и это максимальное значение.

По словам синоптиков, для лыж пора еще не пришла, а вот снежную бабу слепить вполне можно. Столичные коммунальщики перешли на режим повышенной готовности еще в минувшее воскресенье. Круглосуточно прометают улицы и обрабатывают их реагентами. Но уже во вторник необходимость в этом отпадет, ожидается потепление.