ВС России нанесли массированный удар по украинской инфраструктуре

Российские военные за минувшие сутки ударили по инфраструктуре военных аэродромов, цехам ракетного производства и энергетическим объектам Украины.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявили в Минобороны России. Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах.

Накануне ВС России нанесли точечные удары по инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу на Украине.