"Упала в улей?": народ обсуждает, что случилось с лицом Загитовой

Алина Загитова стала новой гостьей студии Надежды Стрелец. Прославленная фигуристка в беседе с журналисткой затронула много тем. Однако в Сети, судя по многочисленным комментариям, пользователи куда больше внимания уделили не словам спортсменки, а ее виду.

Многие в пух и прах раскритиковали Алину. Во-первых, им не понравилось, как была одета фигуристка. По мнению интернет-пользователей, стилисты переборщили с "тяжелым люксом", в результате молодая красотка выглядела как умудренная опытом женщина. Во-вторых, комментаторы в Сети придрались к лицу Загитовой, которое "сияло" то ли от плотного макияжа, то ли от неудачного освещения. По мнению зрителей, Алина вообще словно что-то сделала с лицом.

"Филлеры или упала в улей?" - теряются в догадках поклонники.