Глава Евросовета признал реальным риск третьей мировой войны

Председатель Евросовета Шарль Мишель, который уходит в отставку 1 декабря, признал реальность угрозы начала третьей мировой войны.

По словам политика, "нет никакого сомнения, что мы живем в крайне опасный момент, не только для Европы, но и для всего мира". Однако "изменить ход истории еще возможно", чтобы избежать катастрофического варианта развития событий.

Мишель призвал не допустить превращение Европы "в музей ностальгии и гордости за прекрасное прошлое". Для этого, по словам главы Евросовета, нужно "изобрести новую европейскую мечту", которая будет основана на экономической мощи, приоритетном развитии секторов безопасности и обороны, сообщает ТАСС.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что третья мировая война может начаться в ближайшие несколько месяцев из-за безрассудной политики правительства Соединенных Штатов. Политик в случае победы на выборах пообещал в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине и хаос на Ближнем Востоке.

Белорусский лидер Александр Лукашенко предупредил "тех, кто не понимает еще", что им лучше воздержаться от агрессии в отношении Минска, поскольку "нападение на Беларусь – это третья мировая война".