Лавров назвал условие возобновления диалога с США

Россия готова к равноправному диалогу с Соединенными Штатами, если и когда Вашингтоном будет продемонстрирована серьезность намерений честно договариваться. Такое заявление сделал во вторник, 5 ноября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как отметил дипломат, позиция Москвы, как ее сформулировал президент России Владимир Путин, хорошо известна: "Мы готовы к равноправному диалогу, если и когда с американской стороны будет продемонстрирована серьезность намерений договариваться по-честному".

При этом возобновление диалога с американской стороной возможно исключительно на основе признания российских национальных интересов и принципа взаимности, цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев резко отреагировал на слова хозяина Овального кабинета Джо Байдена о готовности к ядерным переговорам без каких-либо предварительных условий. Медведев заявил, что это "очередное хамство америкосов".

При этом заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков опроверг слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Россия, Китай и Соединенные Штаты якобы были близки к заключению сделки о полной денуклеаризации.