Путин назвал интеграцию новых участников БРИКС серьезной задачей для России

Роль и авторитет БРИКС в мире продолжают укрепляться, новые участники очень органично влились в организацию.

Это произошло в том числе благодаря усилиям России, заявил наш президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.

"На нас была возложена серьезная задача - обеспечить плавную и максимально полную интеграцию новых участников БРИКС", - отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что сотрудничество БРИКС выстраивается на взаимном уважении и учете интересов каждой стороны.

"Роль объединения в международных делах и его авторитет продолжают укрепляться", - сообщил российский лидер (цитата по РИА Новости).

В настоящий момент в Большом Кремлевском дворце проходит церемония вручения верительных грамот. В ней принимают участие посланники из 28 стран. Грамоты вручат, в том числе, и послы недружественных стран – Японии и Канады.

"Россия не стремится к конфронтации. Хочется верить, что рациональный, взвешенный взгляд на сотрудничество с Россией вновь возобладает", - подчеркнул Путин, обращаясь к послам недружественных стран.