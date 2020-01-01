Губернатор Коми объявил об отставке

Владимир Уйба объявил об уходе с должности главы Республики Коми. Как рассказал политик во вторник, 5 ноября, он переходит на другую работу.

В обращении к жителям Коми, которое Уйба опубликовал в своем Telegram-канале, говорится, что президент России Владимир Путин доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. Политик подчеркнул, что это новый вызов и огромная ответственность, не уточняя, о какой именно должности идет речь.

Отставка Уйбы стала третьей среди глав российских субъектов за два дня. До того об уходе объявили ростовский губернатор Василий Голубев и глава Тамбовской области Максим Егоров. Они также объяснили свои решения переводом на новые посты, не конкретизируя, о чем идет речь.

Владимир Уйба был избран главой Коми в сентябре 2020 года. На эту работу он пришел из области здравоохранения. Будучи доктором медицинских наук, Уйба работал в Минздраве и руководил Федеральным медико-биологическим агентством.

В январе 2022 года Уйба распустил правительство Коми, связав это с новыми стратегическими задачами в регионе. Их решение должно вывести республику на принципиально новый уровень развития, заложив основу для экономического роста различных отраслей.