Вера Алентова заговорила спустя годы: "Никто перед Меньшовым не извинился"

В этом году исполняется 45 лет легендарному фильму "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова. Исполнительница главной женской роли Вера Алентова спустя годы рассказала, что поначалу коллегия киностудии "Мосфильм" приняла ленту в штыки - режиссера обвинили в создании "пошлых и мещанских" образов главных героев. Однако зрителям картина настолько понравилась, что в кинотеатры выстраивались бешеные очереди.

"Никто перед Меньшовым не извинился, не признал свою неправоту", - отметила Алентова.

Дочь Меньшова и Алентовой Юлия вспомнила, что на фоне сумасшедшего успеха картины, которая получила "Оскар" за границей, вся ее семья жила скромно, словно ничего не случилось: родители ездили на метро, а сама она посещала обычную школу.

"Я не осознавала, что родители мои сняли великий фильм. Жила обычной жизнью. И рада тому, что было именно так", - призналась Меньшова.

При этом особой ностальгии, по словам Веры Алентовой, в моменты показа фильма она не испытывает - просто приятные воспоминания, передает "Мир новостей".

"Замечательное время было. Оно живо до сих пор в фильме", - заключила актриса.