Песков: России не принципиален итог выборов в США

Исход выборов главы государства в соединенных Штатах не имеет для России принципиального значения. Такое заявление сделал во вторник, 5 ноября, представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как пояснил Песков в комментарии изданию Life, в отношении результатов американской избирательной гонки для России "никакой принципиальности".

Ранее появились сообщения о том, что американская разведка полагает, будто Россия на выборах президента США поддерживает кандидатуру бывшего главы государства Дональда Трампа. При этом российский лидер Владимир Путин шутливо отметил, что поддержал бы вице-президента и кандидата от демократов Камалу Харрис за ее заразительную улыбку.

Между тем кандидат в президенты США Дональд Трамп предупредил, что третья мировая война может начаться в ближайшие несколько месяцев из-за безрассудной политики правительства Соединенных Штатов. Политик в случае победы на выборах пообещал в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине и хаос на Ближнем Востоке.