Кремль объяснил, почему сохраняет дипотношения с недружественными странами

Россия не прерывает дипломатические отношения даже с недружественными странами — в этом и состоит ценность дипломатии, которая дает отношениям шанс. Такое заявление сделал во вторник, 5 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как напомнил спикер Кремля, не Москва была инициатором сворачивания отношений с некоторыми странами "почти до нуля", но при этом дипломатические каналы остаются открытыми.

Песков напомнил неоднократные высказывания главы государства Владимира Путина о том, что Россия остается открытой для всех контактов, для переговоров, даже по самым сложным вопросам, сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил позицию Москвы, сформулированную главой государства Владимиром Путиным. Она состоит в том, что мы готовы к равноправному диалогу, если и когда с американской стороны будет продемонстрирована серьезность намерений договариваться по-честному.

При этом на фоне возвращения в Москву из Вашингтона российского посла Анатолия Антонова пошли слухи о понижении уровня дипотношений с США. Однако Песков опроверг эти инсинуации и заверил, что новый посол России в США будет назначен своевременно.