"Пыталась меня как-то обозвать, ущипнуть": Яковлева рассказала о поведении Талызиной на съемках

45 лет назад Марина Яковлева сыграла в фильме "Сцены из семейной жизни". Ее партнершей была Валентина Талызина, которая славится своим непростым характером. В свежем интервью Марина Яковлева рассказала, как проходили съемки. По словам артистки, поначалу ей не удавалось ругаться и выяснять отношения с матерью, которую как раз играла Валентина Талызина.

"Талызина требовала, чтобы я на нее ругалась, а я играла жалостливо, робко. Спрашивала ее во время разговора: "Мама, ну как ты могла?" Все начинали сочувствовать мне, а не Талызиной. И Валентина Илларионовна пыталась меня как-то обозвать, ущипнуть, чтобы я накричала на нее. Наконец, в какой-то момент она не выдержала, схватила палку и сказала: "Если ты сейчас не сыграешь, я не знаю, что с тобой сделаю!" Когда началась съемка, я постаралась и очень сильно на нее наорала", - вспомнила Яковлева.

Она отметила, что после съемок Талызина подошла к ней и порадовалась, что она на нее не обиделась. С тех пор у актрис хорошие отношения. Они дружат и даже вместе играли в спектаклях. Марина Яковлева рассказала в интервью, что старается на съемочной площадке создавать дружелюбную атмосферу и снижать негатив, передает "Мир новостей".