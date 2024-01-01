Первые избирательные участки открылись на восточном побережье США

Первые избирательные участки на выборах президента США открылись на восточном побережье страны. Жители семи штатов могли проголосовать, начиная с 6 часов утра по местному времени (14:00 по московскому времени).

Телекомпания CNN уточняет, что участки открылись в штатах Нью-Йорк, Вирджиния, Коннектикут, Индиана, Кентукки, Мэн и Нью-Джерси. При этом в малонаселенных муниципалитетах голсование начнется лишь с 10:00 по местному времени.

Тем временем в одном американском городе уже подвели итоги выборов президента. В Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, традиционно проводятся самые ранние и быстрые голосования на всей территории США. Итогом здесь стала ничья: республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис получили по три голоса.