Минобороны доработает порядок выплат за ранения участникам СВО

Действующий порядок выплат участникам специальной военной операции за полученные ранения не учитывает степени тяжести травмы. Об этом рассказала во вторник, 5 ноября, статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

Цивилева отметила в своем Telegram-канале, что проверила работу Центрального военного клинического госпиталя имени А. Вишневского. Там она обсудила с врачами и военнослужащими процесс реабилитации и существующие меры поддержки, а также тему компенсационных выплат за ранения.

По словам медиков и защитников России, нынешний порядок выплат не учитывает степени тяжести травмы, которую получил участник СВО, а потому "будем внимательно прорабатывать этот вопрос под руководством министра обороны России Андрея Белоусова", заверила замминистра.

Между тем во всех регионах России заработала новая система подтверждения статуса участника СВО. С 1 ноября единый документ можно получить в любом многофункциональном центре, военкомате и филиалах государственного фонда "Защитники Отечества", а также заказать через интернет-портал "Госуслуги".

Российский лидер Владимир Путин заявил, что бойцы на передовой знают, что с ними — вся страна. Президент призвал органы власти и в дальнейшем делать все, чтобы поддержать участников СВО и семьи военнослужащих.