Песков рассказал про COVID-ограничения в Кремле

Ограничения в Кремле, связанные с коронавирусной инфекцией, максимально смягчены. Об этом во вторник, 5 ноября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как уточнил представитель главы государства, такого рода смягчения постоянно происходят и уже достигли максимально возможного уровня. Песков указал в комментарии Life, что "если вы обратили внимание, на международных саммитах, международных контактах, то там вообще никаких ограничений уже не остается".

Ранее в Кремле прокомментировали сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Песков сообщил, что введение повсеместного масочного режима пока не обсуждалось. Рассказывать о том, делает ли президент прививку от гриппа, он не стал, сославшись на личный характер такой информации.

При этом периодически появляются сообщения о новых разновидностях коронавируса — это следствие естественного процесса мутации вируса. Однако в Кремле отмечали, что в России дополнительных мер защиты в связи с этим не требуется.