Люди бьют тревогу из-за Прилучного и Муцениеце: отличился сын

Сегодня, 5 ноября, свой день рождения отмечает популярный актер Павел Прилучный. Однако его имя на устах не только из-за успешных ролей, но и потому, что люди в Сети не устают смаковать детали его судебных разбирательств с бывшей женой, актрисой Агатой Муцениеце. Так, последние недели экс-супруги пытаются определить место жительства их детей: сына Тимофея и дочки Мии.

Кстати, говорят, Тимофей сделал отцу идеальный подарок - отписался от мамы в запрещенной соцсети "Инстаграм". При этом на мачеху Зепюр Брутян он все еще подписан, как и на папу с сестрой Мией, сообщает телеграм-канал Super, предоставив соответствующие скриншоты.

Интернет-пользователи бурно бьют тревогу. Многие убеждены, что аккаунт Тимофея вместо него ведет нынешняя жена Павла Прилучного Зепюр Брутян. Немало пользователей по какой-то причине именно ее винят в том, что сейчас происходит между Прилучным и Муцениеце. По их мнению, вместо того, чтобы попытаться примирить экс-супругов, актриса, наоборот, настраивает мужа против бывшей жены.

Впрочем, некоторые комментаторы считают, что Тимофей, которому 11 лет, сам в состоянии решать, с кем ему "дружить" в Сети. А еще немалое число пользователей не могут принять какую-то одну сторону конфликта и высказывают мнение, что в этой ситуации следовало всем молчать, а не выносить историю на обозрение.