Лавров оценил необходимость увеличения российского контингента в Приднестровье

Договоренности 1992 года по Приднестровью допускают увеличение численности российских военнослужащих на левобережье Днестра. Однако сейчас в этом нет необходимости, считает глава МИД России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, на нынешнем этапе главная задача – сохранение мира и спокойствия на Днестре. Глава МИД России напомнил, что эту миссию выполняют Совместные миротворческие силы с участием российского контингента. Это основная предпосылка решения приднестровской проблемы средствами дипломатии, заявил российский министр в интервью РИА Новости.

Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР, опасаясь присоединения республики к Румынии. В 1992 году, после попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало независимой от него территорией, мир на которой поддерживают совместные миротворческие силы.