Журналисты разоблачили взявшую золото Олимпиады боксершу Хелиф

Очередной скандал парижской Олимпиады - завоевавшая золото боксерша Иман Хелиф все-таки оказалась мужчиной. Медицинские отчеты сразу нескольких ведущих клиник удалось добыть французским журналистам. Сомнений в том, что спортсменка из Алжира не просто так с легкостью отправляет соперниц в нокаут, были и раньше. И вот теперь медицина всё объяснила.

Та самая токсичная маскулинность во всей красе! Еще никогда от глянцевой обложки модного журнала Vogue так не разило тестостероном! Иман Хелиф – олимпийская чемпионка по боксу…среди женщин.

Были еще томные взгляды французского президента и яркий макияж - назло всем сомневающимся. Смотрите и восхищайтесь! Сильная, независимая, со стальными нервами. А еще якобы с редкой генетической мутацией, мужской "Y" хромосомой.

Подробнее – в репортаже