Роспотребнадзор запустил "горячую линию" из-за заболевания россиян в Турции

Россиянам, возвратившимся из Турции, а также тем, кто с ними контактировал, рекомендуют обращаться на "горячую линию" Роспотребнадзора. Ведомство запустило ее из-за информации о распространении вируса Коксаки среди отдыхающих в этой стране.

Медики советуют при появлении первых же признаков опасного заболевания звонить по номеру телефона 8-800-555-49-43 и передать всю необходимую информацию. Отмечается, что энтеровирусные инфекции передаются водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что запросили данные о ситуации на курортах Турции в Минздраве Турецкой Республики. Ведомства ранее заключили Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями.