Путин: Русский язык определяет нашу духовную и национальную идентичность

Русский язык является одной из ключевых и фундаментальных ценностей страны. Владимир Путин заявил об этом, выступая по видеосвязи на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

Президент подчеркнул - работа в этой сфере должна проходить с учетом динамичных изменений в стране и в мире. Следует также учесть и особенности восприятия, мышления нынешней молодёжи. Важным подспорьем должна стать государственная информационная система "Национальный словарный фонд". Она начнёт работать уже со следующего года.