Путин: Русский язык определяет нашу духовную и национальную идентичность

Русский язык является одной из ключевых и фундаментальных ценностей страны. Владимир Путин заявил об этом, выступая по видеосвязи на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
Президент подчеркнул - работа в этой сфере должна проходить с учетом динамичных изменений в стране и в мире. Следует также учесть и особенности восприятия, мышления нынешней молодёжи. Важным подспорьем должна стать государственная информационная система "Национальный словарный фонд". Она начнёт работать уже со следующего года.
"При всём уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность", - отметил Путин.