Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде

Украинский беспилотник ударил по многоэтажке в микрорайоне "Новая жизнь" в Белгороде. По предварительным данным, пострадал один человек. Также сообщается, что поврежден фасад здания.

"Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу № 2", — сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

Подробности уточняются.

Между тем ВС России продолжают наносить удары высокоточным оружием по военным целям и объектам инфраструктуры ВПК на территории Украины.