Путин предложил ввести стандарт владения русским языком для мигрантов

Общие правила в части знания русского языка необходимо установить для тех, кто приезжает в Россию трудиться, заявил Владимир Путин. Российский президент преложил определить и закрепить уровни владения языком для мигрантов - с учетом реальных потребностей при трудоустройстве, общении в повседневной жизни, а также социальных и культурных норм поведения в России.

Путин также предложил выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих, которые не владеют или слабо владеют русским языком. Глава государства выступил на президентском совете по поддержке русского языка и других языков народов России.

Российский лидер заметил, что для поступления в учебные заведения России иностранные абитуриенты проходят тестирование по русскому языку. Эти тесты также должны иметь единый стандарт – чтобы иностранцы, как и российские граждане, могли подавать заявления сразу в несколько вузов, приводит слова Путина "Интерфакс".