Аномальное тепло придет в столицу к концу недели

Аномальное для ноября тепло придет в столицу к концу недели. Температура в Москве повысится до плюс 9 градусов. Как сообщили в Гидрометцентре, снежный покров, который в Москве и области достигал 2-11 сантиметров, не задержится.

Потепление в столице будет существенным: температура воздуха поднимется выше нормы на пять градусов. Снег сменится дождем, погона рабочей неделе будет ветреной.

В ночь на среду ожидается небольшой снег. Температура в Москве - минус 5-3 градуса, в Подмосковье - минус 6-1 градус. Днем придут осадки: не очень интенсивный снег, переходящий в дождь. Воздух прогреется до плюс 2-4 градусов в Москве и от нуля до плюс пяти по области.