Жизнь и безопасность экспертов МАГАТЭ, прибывших на Запорожскую АЭС, была поставлена под угрозу. Командование ВСУ попыталось сорвать ротацию специалистов, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что накануне очередной ротации наблюдателей МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины подвергли массированному обстрелу часть пути, по которому следует миссия на территорию Запорожской АЭС. В результате было значительно повреждено дорожное полотно.

В Минобороны подчеркнули, что своими действиями командование ВСУ пыталось поставить под угрозу жизнь и безопасность экспертов и сорвать проведение ротации. Однако российские саперы перед началом движения обследовали местность на предмет неразорвавшихся боеприпасов и обеспечили безопасное продвижение колонны через поврежденный участок дороги.