Русский язык - одна из ключевых и фундаментальных ценностей для России. Владимир Путин заявил сегодня об этом на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов страны.

Первое заседание Совета, образованного лишь в августе этого года, Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции. И не теряя ни минуты, переходит к сути: русский язык и его поддержка остаются ключевыми приоритетами для России.

"При всём уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность. Из этого, полагаю, и следует исходить, формируя программы общего образования по таким учебным предметам, как "Русский язык" и "Язык народа, государственный язык республики Российской Федерации", - отметил Путин.

В составе Совета - почти полсотни человек. Исследователи, преподаватели русского языка и литературы в вузах и школах - как в России, так и за рубежом - и владеющие словом в совершенстве - актёры, поэты, писатели. А также руководители библиотек и книгоиздатели. Задача Совета - сохранение, развитие, а также продвижение русского языка. Более 3 млн российских школьников изучают языки народов России. А русский как был, так и остаётся универсальным посредником, обеспечивающим единство и развитие страны. Задача в ближайшей перспективе - уходить от заимствований, и сделать русский язык модным среди молодежи.

"Когда человек поймет, что для какого-нибудь сленгового [слова] – "чилить", "флексить", извините, "кринжовый" – в русском языке есть десятки обозначений, множество образных и смысловых нюансов, что русский, изъясняясь по-молодежному, невыразимо крут, может быть, это и станет началом того самого интереса к родному языку, а от интереса до любви, особенно у молодых, как известно, один шаг", - рассказала Елена Ямпольская, Президента Российской Федерации.

Говоря о важности преподавания русского языка в новых регионах, Владимир Путин подчеркнул, что политика в языковой сфере должна быть мягкой и естественной и предостерёг от ошибок советской коренизации. А Центры русского языка и литературы предлагается открыть на базе библиотек в Донбассе и Новороссии.

Актриса театра и кино Екатерина Гусева высказала обеспокоенность о повальном использовании ненормативной лексики, которая для многих сограждан стала частью разговорной речи, а для киносценариев - едва ли не естественным атрибутом.

Владимир Путин поддержал идею проведения книжных фестивалей и ярмарок, аналогичной той, которая ежегодно проходит на Красной площади. Также одобрил инициативу Сергея Безрукова, предложившего провести в России год Сергея Есенина. Президент также одобрил создание единых учебников по русскому языку и языкам народов страны, поручил учредить стипендию для иностранцев, преподающих русский язык и литературу за рубежом. А также создать алгоритм работы с детьми мигрантов, плохо владеющих русским языком.

Почти два часа конструктивного разговора подчёркивают его содержание. Глава государства отмечает: за сохранение своих традиционных ценностей и русского языка Россия борется на линии боевого соприкосновения.