Мишустин выступил на заседании Совета министров Союзного государства

Москва и Белоруссия заложили надежный фундамент для развития скоординированной макроэкономической, промышленной и аграрной политики. Об этом в Минске заявил российский премьер Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.

Отдача от интеграции уже есть. Взаимный товарооборот за восемь месяцев этого года прибавил 6%, достигнув почти трех триллионов рублей. Укрепляется и технологический суверенитет. Россия и Белоруссия вместе модернизируют и увеличивают мощности в машино- и станкостроении, микроэлектронике.

Также важно объединить усилия, обеспечив равные условия работы для IT-компаний, чтобы они могли реализовать цифровые проекты на рынке Союзного государства. Наращивается взаимодействие в наукоёмких отраслях. В приоритете - подготовка квалифицированных кадров для национальных экономик. Среди важных договоренностей - разработка выгодных тарифов связи для граждан обеих стран. Они начнут действовать с 1 марта следующего года.

"В области мобильной связи белорусы ездят в Россию, россияне в Белоруссию и нам важно, чтобы и телефонные разговоры, и интернет-трафик были в соответствии с домашними тарифами, привычными для людей", - отметил Мишустин.