Отправиться в круиз по Днепру и помахать ручкой форсирующим его русским – с тким пожеланием обратился к украинским военнослужащим полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Как заявил полковник в интервью Youtube-каналу Judging Freedom, ВСУ как никогда близки к этому.

По словам Уилкинсона, все уже доходит до абсурда. Полковник сообщил со ссылкой на надежные источники, что в рядах ВСУ настоящая паника. Скоро они побегут, бросят оружие и позиции. Дальше вариантов два: либо сдаться, размахивая белым флагом, либо вернуться и искать родных.

Американский военный отметил, что ситуация не из приятных – и признал, что виноват в ней Вашингтон. И при этом США с европейскими союзниками делают вид, будто ничего и не происходит.