Путин предложил Гольдштейну возглавить Коми

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном.

Глава государства предложил ему возглавить республику Коми, передает РИА Новости.

Гольдштейн, в свою очередь, сообщил, что "с гордостью и честью" принимает предложение Путин стать врио главы Коми.

Об отставке прежнего руководителя Коми Владимира Уйбы стало известно 5 ноября. Путин предложил ему новую должность на федеральном уровне.

UPD (19:25мск): Путин предложил главе управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марии Костюк занять пост главы Еврейской автономной области.