Путин предложил Гольдштейну возглавить Коми

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном.
Глава государства предложил ему возглавить республику Коми, передает РИА Новости.
Гольдштейн, в свою очередь, сообщил, что "с гордостью и честью" принимает предложение Путин стать врио главы Коми.
Об отставке прежнего руководителя Коми Владимира Уйбы стало известно 5 ноября. Путин предложил ему новую должность на федеральном уровне.
UPD (19:25мск): Путин предложил главе управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Марии Костюк занять пост главы Еврейской автономной области.