Белоусов поручил разработать нормативные акты для поддержки раненых бойцов СВО

Более справедливые механизмы выплат участникам специальной военной операции, получившим ранения, поручил проработать министр обороны Андрей Белоусов.

Он заслушал доклад своего заместителя - статс-секретаря Анны Цивилевой по вопросам социальной поддержки военнослужащих. По ее словам, "форма компенсаций, которые сейчас оказывает государство, не учитывает индивидуальные обстоятельства и серьезность полученных военными ранений".

Андрей Белоусов: Владимир Владимирович Путин дал поручение детально разобраться с вопросами улучшения выплат и реабилитации военнослужащих, получивших тяжелые ранения. Я знаю, что вы совсем недавно посетили целый ряд медицинских учреждений.

Анна Цивилева: В ходе моей рабочей поездки в Центральный военный госпиталь имени Вишневского выступили с инициативой и сами военные врачи, которые только что вернулись из зоны специальной военной операции, являются участниками боевых действий, и их поддержали военнослужащие, которые находятся там на излечении, как раз с инициативой, чтобы мы проработали индивидуальный подход к выплатам. Для того, чтобы меры социальных гарантий выплачивались и предоставлялись нашим военнослужащим в зависимости от тяжести ранения.

Белоусов: Здесь действительно, в значительной мере, это вопрос справедливости, чтобы размеры выплат соответствовали или по крайней мере отражали тяжесть ранения, которое получил человек. Поэтому я прошу в кратчайшие сроки разработать необходимый пакет нормативных актов для реализации справедливого и взвешенного подхода к выплатам военнослужащим.