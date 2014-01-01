Суд заключил под стражу замгендиректора управления охраны Минтранса

Отправлен под арест заместитель гендиректора управления ведомственной охраны Министерства транспорта Алексей Борисов. Меру пресечения в виде заключения под стражу избрал суд. Вместе с Борисовым арестованы взяткодатель и посредник.

Как сказано в сообщении СКР, уголовное дело в отношении Борисова и еще двоих фигурантов возбуждено по материалам ФСБ России. Их обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей о получении взятки.

Следствие установило, что Борисов получал взятки с 2014 по 2021 год, занимая должность замначальника и начальника федеральных казенных учреждений. Чиновник получил от предпринимателя взятки в виде премиальных автомобилей и услуг имущественного характера на общую сумму свыше 74 миллиона рублей, передает ТАСС.