Станция "Ботанический сад" МЦК работает в штатном режиме

Департамент транспорта Москвы заявил о штатной работе станции "Ботанический сад" Московского центрального кольца (МЦК).

Станция работает в обычном режиме. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает, говорится в telegram-канале ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что на станции "Ботанический сад" МЦК возникла чрезвычайная ситуация, сработала пожарная сигнализация. Всех пассажиров попросили срочно покинуть здание через эвакуационные выходы.

"В течение 4 минут дежурным по залу техническая неполадка была устранена. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - сообщили MSK1.RU в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).