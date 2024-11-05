Путин вспомнил о своей работе на стройке в Коми

Президент России Владимир Путин вспомнил, как трудился в студенческом строительном отряде в Коми.

Об этом он упомянул в разговоре с новым руководителем республики Ростиславом Гольдштейном. Путин высоко оценил потенциал Коми.

"Я ведь тоже там немножко работал. Правда, это было в стройотрядах студенческих. "Вы точно совершенно сказали, что республика имеет хороший потенциал", - отметил глава государства (цитата по РИА Новости).

Ростислав Гольдштейн сменит на посту руководителя Коми Владимира Уйбу. Ранее Путин предложил ему новую должность на федеральном уровне.

Гольдштейн занимал должность губернатора Еврейской автономной области. Новым руководителем ЕАО станет глава управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества" Мария Костюк.