Дроны ВСУ атаковали отель и жилой дом в Энергодаре

Украинские беспилотники атаковали объекты в Энергодаре и Токмаке. ВСУ направили дроны на отель, частное владение и многоквартирный дом, сообщил заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий.

Как написал Тицкий в Telegram, атака беспилотника на Токмак была зафиксирована около 16:00. Повреждены окна жилого дома, крыша гаража и автомобиль. Пострадавших нет. А в 16:20 дрон ВСУ атаковал территорию гостиницы в Энергодаре, однако взрыва не последовало. Кроме того, беспилотник пытался атаковать жилой многоквартирный дом, обошлось без разрушений и жертв.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ пыталось сорвать ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по трассе, которой должны были проезжать специалисты.