Кандидат от республиканцев Дональд Трамп проголосовал на выборах президента США.

Он пришел голосовать вместе женой Меланией на избирательный участок в Палм-Бич в штате Флорида, передает "Интерфакс".

После того, как политик отдал свой голос, он выступил с речью перед избирателями. Трамп уверен в своей победе, но готов признать и честное поражение.

"Я чувствую себя очень уверенно. Я слышу, что у нас хорошие показатели повсюду", - сказал кандидат в президенты.

Избирательные участки на президентских выборах в США открылись 5 ноября. Кандидатом от Республиканской партии выступает Дональд Трамп, его оппонент – кандидат от Демократической партии Камала Харрис.