Италия сократила срок оформления шенгена для россиян

Срок оформления шенгена для россиян в визовом центре Италии в Москве сократился. Как указано в сообщении на официальном сайте VMS, теперь срок рассмотрения заявок составляет 40 дней и более.

В августе этого года в похожем сообщении центр также информировал об увеличенном сроке рассмотрения обращений. Тогда указывалось, что заявка на визу может быть рассмотрена за 60 и более дней с момента ее подачи.

В Ассоциации туроператоров России подтвердили некоторое улучшение визового климата. В АТОР сообщили, что итальянские консульства стали чаще выдавать "длинные" мультивизы - на полгода и год.