Премьер Израиля уволил министра обороны

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант отправлен в отставку. Решение принял премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщила канцелярия главы правительства. Агентство Reuters передает, что Нетаньяху решил назначить новым руководителем оборонного ведомства главу МИД Исраэля Каца.

Ранее сообщалось, что Израиль начал расследовать серию утечек секретной информации с закрытых совещаний по безопасности. Нетаньяху поручил генеральному прокурору лично заняться этим вопросом.

Премьер Израиля заявил, что секретные данные уже не раз становились достоянием общественности. При этом спецслужбы сидели сложа руки, задерживать подозреваемых стали только в начале ноября. На днях был арестован один из высокопоставленных помощников Нетаньяху Элиэзер Фельдштейн. Его подозревают в сливе секретной информации иностранным СМИ.