Число жертв обрушения отеля в Аргентине возросло до четырех

Четыре человека погибли под завалами в результате обрушения отеля в Аргентине. Последние данные публикует новостной портал Infobae. Спасатели продолжают поиски.

Трагедия в курортном городке Вилья-Хесель произошла 29 октября. Точная причина обрушения десятиэтажного отеля пока не известна. Предположительно, это несанкционированные строительные работы.

Ранее сообщалось, что из-под завалов достали тела бывшей хозяйки отеля, ее племянника и пожилого мужчины. Четвертая жертва - строитель, работавший в здании. Поиски продолжаются, спасатели не исключают, что число жертв увеличится.