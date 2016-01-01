Делягин объяснил, почему для России лучше победа Харрис

Грозит ли Америке если не гражданская война, то по крайней мере беспорядки, подобные тем, что случились после прошлых выборов? Доверяют ли американцы корректности подсчета голосов? Чья победа была бы для России предпочтительнее?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил депутат Госдумы Михаил Делягин.

"Для России лучше Харрис. Сейчас ситуация не такая острая, как в 2016 году. Победи Хиллари Клинтон тогда - точно была бы Третья мировая война, без вариантов. Именно поэтому Трампа приветствовали. Понимали, что он будет врагом России. Но это враг вменяемый, понятный, с ним можно хотя бы обмениваться мыслями при помощи жестов. Сейчас же за Трампом, точнее, за Вэнсом, его вице-президентом, стоит синтез промышленного и цифрового капитала. И это сохранит американское влияние, американскую мощь. За Харрис же стоят финансовые спекулянты, и из Америки она станет устраивать сплошное БЛМ", - отметил парламентарий.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео.