Российские вооруженные силы высокоточным оружием поразили объекты ВПК на территории Украины. Поступают сообщения об ударе по цеху завода "Мотор Сич", где собираются авиадвигатели и комплектующие дронов, в подконтрольной Киеву части Запорожья. Объявлена тревога в Черкасской, Одесской и Сумской областях.

В зоне спецоперации российские бойцы продолжают наступление, противник несет большие потери. На донецком направлении экипаж танка Т-90М "Прорыв" "Южной" группировки уничтожил группу киевских боевиков. Пехоту противника, засевшую в одном из полуразрушенных зданий на линии фронта, обнаружила разведка. Получив координаты, бойцы 1-й Славянской бригады выдвинулись на огневую позицию и нанесли несколько точных ударов по врагу. Выполнить задачу помог оператор беспилотника, который не только наводил танкистов на цель, но и постоянно отслеживал обстановку.

Экипаж тяжелой огнеметной системы "Тосочка" расчистил путь штурмовым подразделениям группировки "Запад", уничтожив опорники националистов. От укрепленных позиций врага не осталось камня на камне после удара одной из самых мощных боевых машин в мире. Термобарические снаряды молниеносно сжигают все в районе поражения, а резкий перепад давления, который создается в эпицентре, не оставляет шансов на выживание. Мобильная и высокопроходимая установка бьет на расстояние до 20 километров.