Стало известно о новых подвигах российских бойцов

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Младший сержант Антон Назаров при освобождении населенного пункта спас двух раненых сослуживцев - оказал им первую помощь и вынес в безопасное место. А после вернулся и с подчиненными продолжил вести бой, выбив врага с занимаемых позиций.

Рядовой Александр Щадилов и его штурмовая группа, скрытно подобравшись к вражескому опорнику, внезапно атаковали и захватили его. Противник, понеся потери, отступил. Но по нашим бойцам ударили вражеская артиллерия и дроны. Несмотря на ранение, Щадилов с товарищами смогли продержаться до подхода подкрепления.