Российская система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале, два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один — над территорией Орловской области.

В ночь на 1 ноября всего за пять с половиной часов украинские националисты направили на Курскую область сразу 61 дрон, все они были сбиты. Глава региона Алексей Смирнов выразил благодарность бойцам сил ПВО, защищающим мирных жителей.

Тем временем главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал, что армия России демонстрирует активность на юге Украины и продвигается вперед.