На избирательных участках в США появилась угроза минирования

В нескольких штатах США были зафиксированы сообщения о заложенных бомбах в школах и на избирательных участках. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщила газета The New York Times.

По данным издания, об угрозах минирования сообщили чиновники в штатах Мэн, Джорджия и Северная Каролина. Ни одна угроза не подтвердилась.

В то же время в ФБР заявили, что угрозы минирования избирательных участков якобы поступали с российских доменов электронной почты. В бюро отметили, что все сообщения оказались фейковыми.