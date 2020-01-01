Более половины сторонников Трампа уверены, что выборы были проведены нечестно

52% сторонников Трампа уверены, что выборы были проведены нечестно. Это следует из данных экзитпола CBS News, опубликованных в среду, 6 ноября.

Также, по данным опросов CBS, 54% американцев не поддерживают Трампа как политика. Харрис как политика не поддерживают 50% жителей США.

Другой экзитпол Edison Research также привёл статистику. Согласно опросу, 48% избирателей, предварительно, поддержали Харрис — уровень поддержки ниже на четыре пункта, чем у Байдена в 2020 году. При этом за Трампа выступают 44% американцев, что ниже на два пункта, чем на прошлых выборах.