Трамп сократил разрыв в ключевом штате Пенсильвания, набрав 38%

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сокращает разрыв в ключевом штате Пенсильвания, набирая 38,9% против 60,2% у Камалы Харрис. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает Associated Press со ссылкой на данные после обработки 16% бюллетеней.

По прогнозам агентства, Харрис побеждает в Нью-Йорке, получив голоса ещё 28 выборщиков. Трамп же одержал победу в штате Огайо, получив 17 голосов.

В трёх из семи колеблющихся штатов — Джорджии, Серверной Каролине и Висконсине — лидирует Трамп и в двух — Харрис (Мичиган и Пенсильвания).

Кандидат от республиканцев также увеличил преимущество по голосам выборщиков, достигнув отметки в 177, Харрис набирает 99.