Российские войска продолжают теснить противника в курском приграничье. Поддержку с воздуха нашим подразделениям оказывает армейская авиация.

Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удары по скоплению живой силы ВСУ и замаскированным бронемашинам. Работали "Грачи" парами, пуски ракет выполняли с малых высот. По данным разведки, все назначенные цели успешно поражены.

Самоходные гаубицы "Мста" группировки "Север" уничтожили бронетехнику, в том числе поставляемую странами НАТО, замаскированные укрепрайоны и расчеты вражеских беспилотников, которые наносят удары по мирному населению. Наши артиллеристы действуют совместно с операторами дронов, вовремя получают координаты целей и данные по их корректировке. Огонь по позициям ВСУ российские самоходки наносят с расстояния в несколько десятков километров.